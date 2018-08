Darmstadt erlegt 19 Nilgänse

Eine Nilgans sucht auf vertrocknetem Gras am Mainufer nach Futter. Foto: Silas Stein/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Stadt Darmstadt hat in diesem Jahr bislang 19 Nilgänse erlegt. Die Bejagung an zwei Seen zeige erste Erfolge, teilte die südhessische Stadt mit. «Es musste deutlich weniger Kot durch die Beschäftigten entfernt werden. Außerdem sind inzwischen wieder andere Vögel zurückgekehrt, die vorher nicht mehr gesichtet wurden.» Dazu zählten ein Schwan, ein Haubentaucher sowie mehrere Blesshühner.