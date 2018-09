Darmstadt feiert mit 1:0 in Heidenheim dritten Sieg

Heidenheim (dpa/lhe) - Nach dem ersten Sieg im fünften Duell gegen den 1. FC Heidenheim und dem Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga geht der SV Darmstadt 98 mit breiter Brust in die Länderspielpause. Marcel Franke besiegelte am Sonntag mit seinem Treffer in der 11. Minute das 1:0 (1:0) für die Hessen, die ihren dritten Saisonerfolg feierten. «Ich bin ein wenig stolz, dass wir heute diesen Sieg einfahren konnten», sagte Trainer Dirk Schuster.