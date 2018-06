Darmstadt lehnt Radentscheid ab

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Darmstädter Magistrat hält das Bürgerbegehren Radentscheid rechtlich für unzulässig, will aber den Radverkehr deutlich ausbauen. Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) kündigte am Donnerstag ein Sonderprogramm von 16 Millionen Euro für vier Jahre an, um den Radverkehr zu fördern. Zudem sollen vier neue Projektstellen zur Umsetzung des Programms geschaffen werden.