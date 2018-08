Darmstadt (dpa/lhe) - Die Stadt Darmstadt macht wieder Jagd auf Nilgänse und andere eingewanderte Gänsearten. Damit sollten die Belastungen für die Menschen an den städtischen Naturbädern Großer Woog und Arheilger Mühlchen verringert und die Ausbreitung der zugewanderten (invasiven) Arten eingedämmt werden, teilte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) am Mittwoch in Darmstadt mit: «Das ist praktizierter Artenschutz.» Andere Schritte wie der Austausch der Eier oder ein Zaun am Großen Woog hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht.