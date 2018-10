Darmstadt mit Teilerfolg: 1:1 bei Jahn Regensburg

Regensburg (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat nach zuletzt vier Niederlagen hintereinander einen Teilerfolg gelandet. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster kam am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga zu einem am Ende glücklichen 1:1 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg. Joevin Jones, der Nationalspieler aus Trinidad und Tobago, traf in der 36. Minute für die Hessen. Marco Grüttner erzielte mit seinem sechsten Saisontor den Ausgleich (55.) vor 10 907 Zuschauern.