Darmstadt muss wegen Knieverletzung auf Gündüz verzichten

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss vorerst auf Neuzugang Selim Gündüz verzichten. Der 24 Jahre alte Flügelspieler, der erst vor knapp zwei Wochen vom VfL Bochum zu den Lilien gewechset war, hat sich bereits am Freitag eine komplexe Bandverletzung im Knie zugezogen, wie der Verein am Montag mitteilte. Wie Gündüz weiter behandelt wird, soll erst am Mittwoch festgelegt werden.