Darmstadt stoppt Negativserie: Sieg über Greuther Fürth

Darmstadt (dpa) - Nach sechs Spielen ohne Sieg hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 erstmals wieder gewonnen. Gegen die SpVgg Greuther Fürth siegte das Team von Trainer Dirk Schuster am Freitagabend mit 2:0 (1:0). Vor 14 050 Zuschauern am Böllenfalltor trafen Tobias Kempe (23. Minute) und Serdar Dursun (75.). Fürth verlor damit erstmals seit vier Spielen wieder eine Partie und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze.