Darmstadt stoppt mit 1:1 Niederlagen-Serie

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach drei Niederlagen in Serie hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 wieder gepunktet. Gegen Schlusslicht FC Ingolstadt spielte das Team am Samstag 1:1 (0:1). Jeweils per Foulelfmeter trafen Dario Lezcano (2. Minute) für Ingolstadt und Tobias Kempe (83.) für die Gastgeber vor 16 579 Zuschauern am Böllenfalltor. Ingolstadts Thorsten Röcher musste mit Gelb-Rot vom Platz (63.).