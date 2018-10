Darmstadt testet autonom fahrende Kehrmaschine

Darmstadt (dpa/lhe) - Darmstadt testet in der Fußgängerzone eine autonom fahrende Kehrmaschine. Der Feldversuch sei der erste im öffentlichen Raum bundesweit, sagten Vertreter der Stadt am Mittwoch über den dreitägigen Test in der Innenstadt. Den Prototyp hat das Berliner Startup Enway entwickelt.