Darmstadt verleiht Lacazette an 1860 München

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Mittelfeldspieler Romuald Lacazette bis zum Saisonende an Drittliga-Aufsteiger 1860 München ausgeliehen. Das gaben die Lilien am Freitagnachmittag bekannt. Der 24 Jahre alte Franzose war zur vergangenen Saison von den Münchnern nach Darmstadt gewechselt, kam aber nur in drei Liga-Partien und einmal im Pokal unter dem damaligen Trainer Torsten Frings zum Einsatz. Unter Nachfolger Dirk Schuster spielte er keine Rolle mehr, trainierte seit Februar nicht mehr mit den Profis. Er ist ein Cousin des französischen Fußballspielers Alexandre Lacazette, der beim Premier-League-Club FC Arsenal spielt.