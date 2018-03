Darmstadt voraussichtlich ohne Platte in Düsseldorf

Darmstadt (dpa/lhe) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss auch am Ostermontag gegen Fortuna Düsseldorf voraussichtlich ohne Felix Platte auskommen. «Nach heutigem Stand gehe ich nicht davon aus, dass er spielen wird», sagte Trainer Dirk Schuster am Samstag über den Angreifer, der einen Muskelbündelriss in der Wade erlitten hatte. Definitiv fehlen wird Defensivroutinier Peter Niemeyer wegen einer Fersenverletzung.