Darmstadt will Herbst-Serie fortsetzen

Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat in der Liga schon über einen Monat nicht mehr verloren - und würde diese kleine Herbst-Serie gerne mit in die Länderspielpause nehmen. «Gegen Magdeburg im dritten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben zu sein, war ein sehr gutes Gefühl», sagte Trainer Dirk Schuster am Freitag in Darmstadt. Zwar befinden sich die Lilien vor dem Spiel beim VfL Bochum am Montag (20.30 Uhr/Sky) noch in der unteren Tabellenhälfte, jedoch fehlen zum Relegationsplatz drei derzeit nur vier Punkte.