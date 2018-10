Darmstadts Coach Schuster freut sich auf HSV

Darmstadt (dpa/lhe) - Trainer Dirk Schuster von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 sieht der Partie gegen den Hamburger SV mit großer Vorfreude entgegen. Für Begegnungen wie dieses seien die Spieler Profis geworden, darauf fiebere man hin, sagte Schuster am Mittwoch und fügte mit Blick auf das Duell am ausverkauften Böllenfalltor unter Flutlicht am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) an: «Das kann ich mit geiler Atmosphäre zusammenfassen.»