Darmstadts Kempe mit acht Toren im Test: 21:0 gegen Altheim

Münster (dpa/lhe) - Tobias Kempe hat sich beim 21:0 (9:0)-Testspielerfolg des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 gegen den TSV 1888 Altheim am treffsichersten gezeigt. Der Offensivspieler erzielte am Sonntag beim hessischen Kreisligisten acht Tore, sechs davon innerhalb von nur neun Minuten (51. bis 60. Minute). Dreifach traf zudem Orrin McKinze Gaines II. «Das Testspiel hat seinen Zweck erfüllt. Wir hatten ein wenig Abwechslung vom normalen Trainingsbetrieb und konnten uns unseren Fans in der Region präsentieren», sagte Lilien-Coach Dirk Schuster.