Darmstadts Maclaren vorläufig in Australiens WM-Team

Maclaren reiste daher ins Trainingslager der australischen Nationalmannschaft in der Türkei nach und solle eine «faire Chance» bekommen, sich für das endgültige 23 Spieler umfassende WM-Team zu empfehlen, sagte van Marwijk. Maclaren, zuletzt von den Lilien an den schottischen Club Hibernian FC ausgeliehen, stand im 32-Mann-Kader Australiens, wurde dann aber zunächst gestrichen.

Zwei Tage nach einem Testspiel gegen Tschechien will der australische Verband sein endgültiges 23-köpfiges WM-Team bekanntgeben. Die WM-Generalprobe findet am 9. Juni gegen Ungarn statt, bei der WM sind Frankreich, Dänemark und Peru in der Gruppe C die Gegner.