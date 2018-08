Darmstadts Schuster warnt vor Schnatterer

Angreifer Felix Platte wird laut Schuster in Heidenheim noch fehlen, soll nach einer Syndesmoseverletzung aber in den kommenden ein bis zwei Wochen wieder ins Training einsteigen. Kapitän Aytac Sulu leidet weiter unter einer Reizung an der Fußsohle, musste zum Teil gesondert trainieren, soll aber am Sonntag als Kapitän auf dem Feld stehen. Ob der am Freitag kurz vor Transferschluss verpflichtete Selim Gündüz (zuletzt VfL Bochum) bereits im Kader stehen wird, ließ Schuster zunächst offen.