Darmstädter Mall und Banggaard wechseln nach Zypern

Banggaard wechselt vorerst auf Leihbasis auf die Mittelmeerinsel. Der 24 Jahre alte Däne, der seit Januar 2017 bei den Lilien unter Vertrag steht, war bereits in der Rückrunde der Vorsaison an den damaligen niederländischen Erstligisten Roda JC Kerkrade ausgeliehen. «Patrick ist mit dem Wunsch nach einer erneuten Leihe an uns herangetreten, um in dieser Saison für einen Verein auflaufen zu können, bei dem er sich mehr Spielpraxis verspricht», sagte Darmstadt-Trainer Dirk Schuster am Freitag.