Darmstädter können Elektro-Lastenräder testen

Die besonders von den Schadstoffen von Diesel-Fahrzeugen geplagte Stadt will ihren Bürgern testweise solche Räder als flexible und kostenlose Alternative zum Auto und öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stellen. Fünf solcher Räder sollten zunächst angeschafft werden, hatte die Stadt Ende vergangenen Jahres mitgeteilt. Der Bund übernehme 90 Prozent der Kosten.

Das Projekt und die Räder mit dem Namen «Heiner-Bikes» werden am (morgigen) Donnerstag (11.45 Uhr) in Darmstadt vorgestellt. «Heiner» ist der Inbegriff des echten Darmstädters, der noch den Dialekt verstehen und sprechen kann. Die Räder sollen zunächst bis zu drei Tage verliehen werden. Um die Herausgabe und Wartung der Räder sollen sich ehrenamtliche Paten an verschiedenen Orten der Stadt kümmern.