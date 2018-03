Darmstädter können kostenlos Elektro-Lastenräder leihen

Darmstadt (dpa/lhe) - Fünf Elektro-Lastenräder können die Menschen in Darmstadt von Montag an leihen - bis zu drei Tage kostenlos. Das Projekt «Heiner-Bikes» sei das größte seiner Art in Hessen, sagte Verkehrsdezernentin Barbara Boczek (Grüne) bei der Vorstellung am Donnerstag in Darmstadt. Bundesweit gebe es rund 70 solcher Initiativen. «Heiner» ist der Inbegriff des echten Darmstädters, der noch den Dialekt verstehen und sprechen kann.