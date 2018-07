Darts World Matchplays: Hopp als erster Deutscher dabei

Taylor glaubt an eine große Karriere von Hopp, der in diesem Jahr in Saarbrücken erstmals die gesamte Weltelite schlagen konnte. «Er hat massenweise Talent, schon sehr viel Erfahrung und er hat bereits die Junioren-WM gewonnen», erklärte der 57-Jährige. Hopps Auftaktgegner ist am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1 und DAZN) der Engländer Ian White, in Runde zwei könnte es zu einem Aufeinandertreffen mit dem Österreicher Mensur Suljovic kommen.