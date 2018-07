Daten-Plattform soll Erkenntnisse über Gefährder ermöglichen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) hat bei einem Besuch der umstrittenen Daten-Analyseplattform «hessenDATA» deren Bedeutung im Kampf gegen den Terrorismus hervorgehoben. Die Polizeiarbeit werde damit in ein neues Zeitalter gehoben, sagte er am Montag in Frankfurt laut Mitteilung. Die Analyseplattform beschleunige die Ermittlungen und helfe bei der Aufdeckung von Netzwerken. Dank des gezielten Einsatzes der Software habe bereits ein bevorstehender Anschlag verhindert werden können, sagte Beuth.