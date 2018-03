Debatte um Wohnungsbauförderung in Hessen spaltet Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) will mit einem weiteren Förderprogramm mehr bezahlbaren Wohnraum in Hessen schaffen. 257 Millionen Euro sieht das Programm nach Angaben der Ministerin vor. Rund 2750 neue Wohnungen könnten damit realisiert werden. Mit dem am Donnerstag in den Landtag eingebrachten Gesetz soll zudem sichergestellt werden, dass die Förderkonditionen des auslaufenden Kommunalen Investitionsprogramms auch weit über das Jahr 2020 hinaus bestehen bleiben.