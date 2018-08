Defekte Gastherme: Kohlenmonoxid strömt in Wohnung aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Kohlenmonoxid-Warnmelder in einer Mietwohnung in Wiesbaden hat am Mittwoch womöglich ein größere Unglück durch Vergiftungen verhindert. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, hatte der Melder am Nachmittag angeschlagen. Die sieben Bewohner brachten sich daraufhin in Sicherheit und warteten vor dem Gebäude auf die Feuerwehr, die die Wohnung mit Atemschutzausrüstung überprüfte. Die Kohlenmonoxidwerte in der Wohnung hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die nächste Alarmstufe ausgelöst. In der Wohnung fanden die Feuerwehrleute eine defekte Gastherme, aus der das geruchlose giftige Gast ausströmte.