Defekte Sprinkleranlage löst Feueralarm aus: Landtag geräumt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Vermutlich wegen einer defekten Sprinkleranlage ist am Donnerstag im hessischen Landtag ein Feueralarm ausgelöst worden. Nach den Worten eines Landtagssprechers hat es nicht gebrannt. Allerdings wurde die Sprinkleranlage im Plenargebäude ausgelöst, Wasser floß nach Angaben eines Feuerwehrmannes in die Räume. Nach dem Alarm waren alle Menschen im Landtag aufgefordert worden, nach draußen zu gehen. In der Fußgängerzone vor dem Plenarsaal fuhren Feuerwehrautos vor.