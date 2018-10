Defektes Mikrowellengerät verursacht Brand in Wohnhaus

Hofgeismar (dpa/lhe) - Ein defektes Mikrowellengerät hat vermutlich den Brand in einem Wohnhaus in Hofgeismar (Kreis Kassel) verursacht. Verletzt wurde bei dem Feuer am Freitagmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.