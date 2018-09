Defizit beim Hessentag: rund 4,6 Millionen Euro

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Rüsselsheim hat beim Hessentag 2017 rund 4,6 Millionen Euro Verlust gemacht. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, werde wegen der hohen Kosten für die Sicherheit allerdings vom Land noch eine anteilige Erstattung in Höhe von bis zu 900 000 Euro erwartet. Damit könne das Defizit auf rund 3,7 Millionen Euro reduziert werden. Die Zahlen basieren auf einer vorläufigen Endabrechnung der größten Stadt im Kreis Groß-Gerau. Defizite in Millionenhöhe waren bei den Landesfesten in der Vergangenheit die Regel.