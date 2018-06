Demonstranten blockieren Einfahrt zu Abschiebehaftanstalt

Darmstadt (dpa/lhe) - Vor der hessischen Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt ist es heute zu Protesten gekommen. Nach Angaben der Polizei ließen sich am Morgen mehr als 40 Demonstranten zu einer Sitzblockade in der Einfahrt nieder. Nach bisherigen Kenntnissen hätten sie aber nicht versucht, in die Einrichtung einzudringen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Darmstadt. Zuvor hatte das «Darmstädter Echo» darüber berichtet. Die Demonstranten würden nun vorläufig festgenommen und ihre Personalien festgestellt, sagte die Sprecherin.