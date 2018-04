Demonstranten klagen wegen «Polizeigewalt» in Witzenhausen

Womöglich folgen weitere Klagen von verletzten Demonstranten, wie Adam sagte. Der Rechtsanwalt will sich am Dienstag mit Betroffenen treffen. Der Jurist geht davon aus, dass auch noch Strafanzeigen gegen unbekannte Beamte wegen Körperverletzung im Amt gestellt würden. Nach Angaben des Anwalts vom Dienstag wurden mindestens zwölf Demonstranten verletzt. Einige seien mit Verdacht auf Knochenbrüche zum Röntgen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Demonstranten wollten die Abschiebung eines 27-jährigen Syrers verhindern. Dazu blockierten sie in der Nacht zum Montag einen Polizeiwagen, der die Abschiebung nach Bulgarien in die Wege leiten sollte. Die Polizei berichtete von aggressiven Demonstranten, die dem in einer Wohngemeinschaft lebenden Syrer zur Seite sprangen. Am Ende beteiligten sich rund 60 Personen an der Spontan-Demo in der Studenten-Stadt. Nach Polizei-Angaben wurden die Beamten mit Steinen beworfen. Es habe Verletzte gegeben. Der AK Asyl Witzenhausen widersprach der Schilderung. Die Polizei machte schließlich den Weg frei und ging mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Demonstranten vor. Abgeschoben wurde der Syrer letztendlich nicht.

Adam sagte, dass die Abschiebung «in letzter Sekunde gestoppt» worden sei. Sie wäre auch rechtswidrig gewesen, befand er. «Wer den Fehler aufseiten der Behörden zu verantworten hat, ist bislang nicht geklärt», hieß es in einer Stellungnahme.