Demonstration für Seenotrettung von Geflüchteten

Franfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrere Hundert Menschen haben in Frankfurt für die Seenotrettung von Geflüchteten auf dem Mittelmeer demonstriert. Statt der 200 angemeldeten Teilnehmer, versammelten sich 750 Menschen am Samstag gegen 18 Uhr an der Untermainbrücke in Frankfurt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Sie folgten damit einem Aufruf der Initiative «Seebrücke», einem Bündnis von Organisationen der Flüchtlingshilfe. Vom Mainufer seien die Demonstranten dann zum Willy-Brandt-Platz gelaufen. «Sicherer Hafen Frankfurt - Seebrücke statt Frontex», sei auf einem Transparent zu lesen gewesen.