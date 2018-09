Demonstration gegen Innenminister Seehofer in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Signalfarbe Orange soll die Forderungen deutlich machen: Die «Seebrücke Frankfurt» will für eine Neuausrichtung der Seenotrettung und der deutschen Asylpolitik auf die Straße gehen. Das Bündnis hat für heute zu einer Demonstration aufgerufen. Start ist in der Main-Metropole am Willy-Brandt-Platz, die Abschlusskundgebung ist an der Paulskirche geplant. Angemeldet sind laut Ordnungsamt und Polizei 2000 Teilnehmer.