Demonstration gegen Sammelabschiebung nach Afghanistan

Behördenvertreter in Afghanistan hatten am Montag bestätigt, dass sie eine Ankunft am Mittwochmorgen in Kabul erwarteten. Seit dem vergangenen Dezember wurden bisher 425 Männer in 18 Sammelabschiebungen nach Afghanistan zurückgebracht.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl nannte eine Weiterführung von Abschiebungen nach Afghanistan in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung unverantwortlich. Angesichts weiterer großer Anschläge in den vergangenen Wochen in der Hauptstadt Kabul oder mehrerer Entführungen auf Überlandstraßen würden die Risiken für Abgeschobene immer größer.