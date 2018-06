Demonstration von Eintracht-Fans für Alex Meier

Frankfurt/Main (dpa) - Mehrere hundert Fans von Eintracht Frankfurt haben am Sonntag für den Verbleib ihres Fußball-Idols Alexander Meier demonstriert. Initiator Marco Russo hatte auf 2000 bis 2500 Teilnehmer gehofft. «Er stand immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So einen Typ brauchen wir - auch in Zukunft. Für diese Überzeugung sind wir hier», sagte er auf der Kundgebung vor der Commerzbank-Arena, der Heimstätte des Fußball-Bundesligisten. Russo sprach von einem «Unding, ihn einfach so fallen zu lassen».