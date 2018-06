Demos und Gegendemos in Mainz nach dem Tod von Susanna

Mainz (dpa/lrs) - Die Demonstrationen in Mainz nach dem gewaltsamen Tod von Susanna gehen weiter. Am heutigen Sonntag plant die Initiative «Beweg was!» auf dem Ernst-Ludwig-Platz in Mainz am Schloss eine Kundgebung. Sie hatte unter dem Titel «Merkel muss weg» in den vergangenen Wochen gegen illegale Einwanderung protestiert.