Den Vatertag könnte das Wetter verhageln

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter könnte am Himmelfahrtstag Feiernden den Vatertag verhageln. Am Donnerstag ist es in Hessen nicht nur stark bewölkt, es drohen auch «schauerartiger, teils gewittriger Regen, der von Hagel, Starkregen und stürmischen Böen begleitet sein kann», wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch vorhersagte. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad und es ist windig.