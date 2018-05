Denkmalgeschütztes Haus abgebrannt: hoher Sachschaden

Kassel (dpa/lhe) - Ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus ist am Sonntagabend im nordhessischen Wahlsburg-Vernawahlshausen abgebrannt. Verletzt wurde niemand, das Haus sei unbewohnt gewesen, teilte die Polizei in Kassel am Montag mit. Der Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar. «Das Haus ist relativ schnell abgebrannt», sagte der Polizeisprecher. Es sei sehr alt gewesen.