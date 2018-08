Denkmalschutzpreis: Ehemaliges Forst- und Pfarrhaus geehrt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Elf Privatpersonen und Organisationen sind am Donnerstag von Hessens Kunstminister Boris Rhein (CDU) mit dem Denkmalschutzpreis 2018 ausgezeichnet worden. Im Biebricher Schloss in Wiesbaden übergab Rhein die Urkunden an die Denkmalschützer aus ganz Hessen. «Baudenkmäler und ganze Ensembles, historische Stadtkerne und neu genutzte Bauten der Industriegeschichte tragen zur Urbanität und Lebensqualität in unserem Land bei», sagte Rhein. Dies sei nicht möglich ohne das ehrenamtliche Engagement der Bürger. «Denkmalpflege ist eine Investition in die Zukunft», erklärte der Minister.