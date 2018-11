Depression bei Heimbewohnern wird selten erkannt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Altenheimen leiden nach Einschätzung von Wissenschaftlern weit mehr Menschen an Depressionen als bei Gleichaltrigen in Privatwohnungen. Es gebe in Heimen «ein eklatantes Behandlungsdefizit», sagten Mitarbeiter eines Forschungsprojekts, das am Montag in Frankfurt gestartet wurde.