Der Sommer legt eine Pause ein: Regnerisch und kühler

Offenbach (dpa/lhe) - Der Sommer pausiert in den kommenden Tagen in Hessen - stattdessen ist der Regenschirm wieder gefragter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte am Montag vergleichsweise kühlere Temperaturen und eher wechselhaftes Wetter mit starker Bewölkung und Niederschlägen an. Allerdings werde es schon am Mittwoch wieder weitgehend niederschlagsfrei sein, am Donnerstag soll sich auch die Sonne wieder stärker einstellen, hieß es.