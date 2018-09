Der Spätsommer kommt in Hessen an

Offenbach (dpa/lhe) - In weiten Teilen Hessens startet die neue Woche mit einem Mix aus Sonne und Wolken. In Südhessen zeigt sich der Montag vorwiegend heiter. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen im Land liegen zwischen 23 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im Süden könnte das Thermometer am Montag sogar 28 Grad anzeigen.