«Der alte Mann und das Meer»: Jugend-Traum von Horst Janson

Janson spielte das Stück erstmals 2010 auf der Insel Rügen, wo es uraufgeführt wurde. Regisseur Jens Hasselmann überzeugte die Erben und den Verlag von Ernest Hemingway mit seiner Theaterfassung so sehr, dass er erstmals das Recht erhielt, den Stoff auf einer Bühne zu zeigen. In «Der alte Mann und das Meer» geht es um einen kubanischen Fischer, der schon lange nichts mehr gefangen hat - bis ein sehr großer Fisch anbeißt und ihn mit seinem Boot hinaus aufs offene Meer zieht. Der Wahl-Münchner Janson ist in Bad Hersfeld darüber hinaus als alter Grantler im Familienstück «Lenas Geheimnis» zu sehen.