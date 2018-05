Deutlich mehr Asylverfahren bei den Verwaltungsgerichten

Darmstadt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Asylverfahren an den hessischen Verwaltungsgerichten ist deutlich gestiegen. Rund 29 800 Haupt- und Eilverfahren sind 2017 bei den fünf Verwaltungsgerichten eingegangen, wie das Justizministerium am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das waren ungefähr zweieinhalb Mal so viele wie 2016. Damals zählten die Verwaltungsgerichte in Frankfurt, Gießen, Kassel, Darmstadt und Wiesbaden insgesamt knapp 11 800 Eingänge.