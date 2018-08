Deutlich mehr Drohnen am Frankfurter Flughafen gesichtet

Eine Drohne fliegt über einen Garten, als in Entfernung ein Flugzeug zu sehen ist. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Langen/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Luftraum über Frankfurt sind immer mehr Drohnen unterwegs. In diesem Jahr wurden bis Mitte August bereits 20 der kleinen Flugobjekte gesichtet, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Im gesamten Jahr 2017 hatten Piloten 15 gefährliche Annäherungen gemeldet. Deutschlands größter Airport liegt damit bundesweit an der Spitze. Insgesamt wurden bislang erstmals mehr als 100 Drohnen an deutschen Flughäfen gesichtet. Das waren bis einschließlich 12. August schon mehr als im gesamten Vorjahr mit 88 Fällen.