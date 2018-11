Deutlich mehr Pflegebedürftige

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Pflegebedürftigen ist in Hessen stark gestiegen. 262 000 Menschen erhielten im Vorjahr Leistungen der sozialen Pflegeversicherung, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das sind über 17 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Der deutliche Anstieg ist nach Einschätzung der Statistiker auch auf Änderungen der gesetzlichen Regelungen zurückzuführen. Vor allem demenzkranken älteren Menschen werden seit 2017 die gleichen Pflegeleistungen zugesichert wie körperlich Pflegebedürftigen.