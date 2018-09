Deutlicher Anstieg der Übernachtungszahlen in Frankfurt

Ein Zimmerschlüssel hängt in einem Gästehaus vor einem Bett im Türschloss. Foto: Swen Pförtner/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In den ersten sechs Monaten des Jahres haben deutlich mehr Menschen in Frankfurt als Touristen oder Geschäftsreisende übernachtet. Bis Ende Juni wurden 4,9 Millionen Übernachtungen verzeichnet, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Donnerstag. Das sei ein Anstieg um 7,25 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Mit 2,8 Millionen Übernachtungsgästen stieg dabei das Besucheraufkommen um 5,9 Prozent, hieß es weiter. Im deutschen Städtevergleich nehme Frankfurt bei den Übernachtungen weiterhin den vierten Platz hinter Berlin, München und Hamburg ein.