Deutsche Bahn: Bauarbeiten im S-Bahn-Tunnel im Plan

Frankfurt/Main (dpa) - Nach mehr als drei Jahren liegen die Bauarbeiten im zentralen Frankfurter S-Bahn-Tunnel nach Angaben der Deutschen Bahn im Plan. «Wir gehen davon aus, dass wir wie geplant den Verkehr im Tunnel am frühen Morgen des 6. August wieder aufnehmen können», sagte Bahnsprecher Thomas Bischoff am Montag in Frankfurt. Der Tunnel, durch den bis auf eine alle S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet fahren müssen, ist seit Samstag für sechs Wochen voll gesperrt.