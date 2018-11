Deutsche Bahn wirbt um Mitarbeiter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Insgesamt 50 verschiedene Ausbildungsberufe hat die Deutsche Bahn im Angebot - und reichlich offene Stellen. Mit einem Azubi-Casting hat das Unternehmen deshalb am Donnerstag am Frankfurter Hauptbahnhof um Nachwuchs geworben. In einem S-Bahn-Zug gab es Informationen zu Berufen wie Lokführer, Fahrdienstleiter, Koch und Elektro- sowie Bauingenieur. Virtual-Reality-Brillen gaben direkten Einblick etwa in ein ICE-Werk. Unter anderem ging es auch darum, neue Lokführer für die S-Bahn Rhein-Main zu gewinnen. Bewerbungsgespräche waren direkt im Zug möglich. Die Aktion tourt durch viele Städte bundesweit.