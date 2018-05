Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef bedauert hektischen Wechsel

Frankfurt/Main (dpa) - Der stark in der Kritik stehende Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner hat den überraschend schnellen Wechsel an der Spitze der Bank verteidigt. Gleichzeitig bedauerte er, dass die Entlassung von John Cryan als Vorstandschef und die Berufung von Christian Sewing als Nachfolger im April so eilig durchgezogen werden musste. «Wir mussten handeln - auch wenn es ursprünglich nicht unsere Absicht war, so schnell den Wechsel herbeizuführen», sagte Achleitner zur Eröffnung der Hauptversammlung am Donnerstag in Frankfurt laut vorab verbreitetem Redetext.