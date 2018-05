Deutsche-Bank-Chef Sewing will Konzern neu aufstellen

Dies sei zum Beispiel schon im Privat- und Firmenkundengeschäft teilweise gelungen, in dem die dort kostenintensivsten einhundert Prozesse automatisiert wurden. «Allein das hat dazu geführt, dass 300 Stellen weggefallen sind.» Dies habe geringere Ausgaben und zudem zuverlässigere Abläufe zur Folge. Der neue, für die operativen Abläufe zuständige Vorstand Frank Kuhnke werde nun den ganzen Konzern durchforsten und nach weiteren Möglichkeiten der Automatisierung suchen. «Hier liegt ein großes Kostenpotenzial», sagte Sewing.

Er kündigte zudem an, die Ausgaben für IT merklich zu senken. Dies alles soll in einem systematischen Programm zum langfristigen Kostenabbau führen. Dabei sollen Aufgaben gebündelt werden und auch die Kosten für externe Dienstleister sinken. Hier will die Bank künftig einheitlich auftreten. «Und wir werden genauer prüfen, was wir wirklich brauchen.»