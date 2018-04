Deutsche Bank: Neuer Chef appelliert an «Jägermentalität»

Frankfurt/Main (dpa) - Der neue Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat seine Mitarbeiter auf schwere Zeiten eingeschworen. «Mit Blick auf die Erträge müssen wir unsere Jägermentalität zurückgewinnen, uns in allen Geschäftsbereichen steigern und die Messlatte wieder höher legen», schrieb er in einer Nachricht an seine Mitarbeiter, die am Montag veröffentlicht wurde.