Deutsche-Bank-Tochter DWS mit Auftaktgewinn zum Börsenstart

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz der Turbulenzen an den Weltbörsen hat die Vermögensverwaltungstochter DWS der Deutschen Bank einen guten Start an der Börse hingelegt. Der erste Kurs der DWS-Aktie am Freitag lag bei 32,55 Euro. Ausgegeben worden waren die Aktien zu 32,50 Euro, womit der Deutschen Bank brutto rund 1,4 Milliarden Euro zuflossen.